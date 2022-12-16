氣溫開始溜滑梯，越來越冷，彰化縣和美番雅溝橋下出現大量魚屍，讓民眾懷疑，不知是冷死還是被毒害，彰化縣環保局前往採樣，初步研判為水中溶氧偏低，造成魚群集體暴斃。專家指出，水中溶氧是水質指標，偏低是水中有機質太多，也可能水溫驟降，倒置底層低溶氧水體與表層水交換劇烈，造成溶解氧含量急遽下降。

彰化和美番雅溝橋下出現大量魚屍，景象讓人怵目驚心。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美16日接獲番雅溝魚群橫屍遍河床的通報，民眾都表示看得怵目驚心，難道就冷了一點，魚群就凍死嗎？也要求要盡速清理，放置太久，恐怕引起公共衛生的疑慮。賴清美也擔心是否水體有遭汙染，抑或真是天氣太冷所致，彰化縣環保局會同彰化縣政府水資處即刻派員前往進行水體採樣，量測水質pH 及溶氧，檢測結果：pH 為7.46 、水溫22.3度C、溶氧為2.76。

彰化和美番雅溝橋下出現大量魚屍，彰化縣環保局採檢水體。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

環保局表示，從檢測數據來看，水溫不至於到凍死魚地步，溶氧量確實偏低，一般而言濃度愈高代表水質狀況越好，一般水溫越高，溶氧量會越低，天氣明明都降溫了，還出現這種現象，只能說明水中有機質多，導致細菌滋生，用掉大部分溶氧，未經處理的畜牧廢水或都市汙水都含有大量有機質，但也可能是天氣變化，水溫驟降，導致底層低溶氧水體與表層水交換劇烈，才造成溶解氧含量急遽下降，造成魚群集體暴斃。