台中市龍井區龍昌路是連接台中港區的要道，車流量大且車禍頻傳，近期台中市水利局將在該路施作汙水管線以致壓縮該路路寬，不但恐造成堵塞更增加車禍的風險，台中市議員張家銨22日邀集相關單位一同會勘，研擬拓寬、打通鄰近工業路作為替代道路，並進行分流，以維護行經民眾的安全。

台中市議員張家銨22日邀集相關單位一同會勘，研擬拓寬、打通鄰近工業路作為替代道路，並進行分流，以維護行經民眾的安全。（潘虹恩攝）

張家銨指出，龍昌路是雙向2線道的道路，多有聯結車及台電、中龍鋼鐵的員工行駛，每日通勤人數高達上萬人，水利局近期將針對龍昌路施作汙水管線、埋設箱涵，若埋設箱涵恐導致路面各少1線，擔心大、小車全湧入單向道會造成更多車禍，希望可以拓寬、打通工業路，成為銜接到台電、中龍鋼鐵的主要幹道，除了疏導交通，更可以讓大、小車分流，令通勤民眾更安全便利。

張家銨說，工業路原先就是15米的計畫道路，過去沒有急迫性遲遲未開闢，如今龍昌路的狀況是急迫需要解決的問題，龍昌路每天通勤的人數相當多，經詢問台電及中龍鋼鐵，他們都認為有必要性，未來也會將此議題帶回公司討論，進行相關路線規畫。

張家銨說，工業路原先就是15米的計畫道路，過去沒有急迫性遲遲未開闢，如今龍昌路的狀況是急迫需要解決的問題，目前建設局粗估工業路開闢工程經費為1億8000多萬左右。（潘虹恩攝）

建設局指出，經評估建議拓寬及開闢道路長度約1公里、寬度15公尺，所需總工程經費約1億8000萬元，建設局新工處後續將籌措預算完備後，辦理道路開闢，但道路用地取得及工程開闢期程初估需2年，因此汙水工程施作期間市府將妥為規畫交通維持措施，降低交通影響。

台中市議員張家銨22日邀集相關單位一同會勘，研擬拓寬、打通鄰近工業路作為替代道路，並進行分流，以維護行經民眾的安全。（潘虹恩攝）

水利局則說明，將施作的汙水主幹管工程是台中港汙水下水道實施計畫的核心工程，預計完成後可替代原有老舊管線，解決經常性爆管問題，是台中市重要汙水下水道工程；地政局則補充，若建設局有先行開闢鄰近計畫道路（工業路）計畫，地政局將配合協助辦理相關用地徵收事宜。