台電首度與國家住宅及都市更新中心合作「嘉興街公辦都更」，23日正式動土。台電表示，持續配合都市更新推動企業資產活化及多角化發展，除與北市府及高市府合推南港北儲、亞洲新灣區特貿三公辦都更案，本次合作則將分回結合綠能、節能規劃的獨棟住商大樓，預計2026年變身智慧綠建築。

台電說明，此次合作嘉興街公辦都更案（大安區辛亥段四小段61地號等28筆土地都市更新案）位於臺北市大安區精華地段，鄰近嘉興公園、大安國小及和平高中，基地總面積約5,120平方公尺，其中台電所有面積約2,573平方公尺（778坪），占比逾50％為最大地主，該土地昔日為台電自有印刷所，60年代起負責全台電費帳單、內部公文及台電月刊等刊物印刷業務，至2000年初調整為員工宿舍。台電自2011年即開始推動全區都更，2018年由新成立的國家住都中心接手，期間溝通整合高達近70位地主共識，是至今產權最複雜的都更案，2020年完成招商，由全坤建設作為出資人，今日正式邁入開工動土階段。