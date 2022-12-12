北市1名男子長期以糖果、玩具引誘當時就讀幼稚園的姪女發生性關係，並偷拍未成年的表妹等人洗澡，該男子竟將偷拍未成年親友的大批裸照及不雅影片上傳Google雲端，被Google發現通報檢警，檢警逮捕這名男子，並查扣他的25個外接硬碟，驚覺他不但對未成年親友下手外，還到處偷拍女高中生裙底私密照，估計共有7人被害，台北地檢署依違反《兒少性剝削》等20項罪名起訴這名男子，男子目前遭北院收押禁見。

Google日前發現有人將大批未成年女子的不雅照片及影片上傳雲端硬碟，轉知美國國家失蹤及受剝削兒童中心(NCMEC)。NCMEC今年9月通報台北市警局婦幼警察隊，警方報請北檢檢察官指揮偵辦，日前逮捕該男子，並搜索該男子住處，查扣19張記憶卡、4支密錄器、25個外接硬碟，警方清查硬碟，發現裡面許多少女性愛影片及偷拍影像，甚至依時間、對象分門別類。

檢警調查時，該男子坦承他從15年前就多次以糖果、玩具、可愛文具，在房間、廚房、廁所等地誘惑年幼的姪女及表妹猥褻或發生性關係，亦在廁所裝攝影機偷拍表妹洗澡。

此外，該男子還會在鞋子裝設隱藏密錄器，在路上、板橋體育館等地搭訕穿高中女生或正妹偷錄其裙底春光。他還從2006年起，利用在餐廳打工機會，在廁所偷拍女同事如廁。事後該男子將不雅照片及影片，分別上傳雲端及外接硬碟內，北檢訊後聲押該男子獲准。

檢警依據分類檔名逐一通知被害人出面，北檢日前已依《兒少性剝削》、強制性交、強制猥褻、妨害祕密等20罪起訴該男子，案件移送北院審理後，法官裁定該男子羈押禁見。