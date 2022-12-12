警方查扣槍枝、子彈、毒品等證物。（警方提供）

通緝犯躲五股山區2年 新北刑大搜山逮人

因槍砲案遭法院判刑4年確定的44歲陳姓男子，為逃避入監服刑，躲藏在新北市五股山區近兩年，並在藏身鐵皮屋周邊裝設監視器，以便有風吹草動隨時脫身。新北市刑警大隊上月獲悉陳嫌行蹤，經半個月蒐證及觀察地形，11月底持搜索票前往搜索，陳嫌雖從監視器發現警方上門，迅速躲入山區，但因警方早已熟悉地形，不到1小時即逮捕陳嫌，隨後在藏身處起獲改造手槍1支、改造子彈8發、安非它命等證物，全案依法送辦。

警方表示，陳嫌遭法院判刑確定後展開逃亡，藏身在五股山區半山腰鐵皮屋內，並在周邊裝滿監視器，嚴防警察找上門，逃亡期間則以經營地下六合彩簽賭維生。刑大偵五隊獲悉上情，上月底持搜索票前往查緝，陳嫌從監視器畫面警方登門，隨即從後門逃逸躲入山區，幸偵五隊幹員已事先勘查周遭地形，不到1小時即在鐵皮屋後方樹林裡的草叢揪出陳嫌。

警方隨後帶同陳嫌返回屋內搜索，查扣槍枝、子彈、安非他命、簽賭帳冊及賭資8萬餘元等證物。偵訊後，全案依槍砲通緝、槍砲、毒品、賭博罪嫌移送偵辦。