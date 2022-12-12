疫情解封後，各國生病的人變多，歐洲面臨抗生素恐將面臨供不應求的窘境，今日抗生素概念股異軍突起，中化(1701)、生達(1720)及松瑞藥(4167)全數鎖在漲停板，南光(1752)也強漲超過9%。

中化今日帶量跳空過頸線23.4元位置，股價鎖在25.3元，衝上逾7個月高價。中化營收多數來自學名藥，各類藥品產品線相當多元，抗生素藥品的比重也較其他藥廠為高。今年與巨生醫(6827)及蘇州市瑋琪生技共同合作開發新劑型用藥途徑-吸入劑型，將為後市營運增添動能。

生達旗下也有抗生素產品，挾著相關藥品荒的題材，股價開高走高強鎖漲停板56.3元。生達前3季獲利表現出色，今年度營運成績受到期待。明年營運成長動能除了原有業務持續成長，另外還有包括大陸兩項藥品有機會上市，日本市場也有新產品。

松瑞藥是美國培南類抗生素領域前三大供應商，行銷夥伴包括美國前十大學名藥廠Sandoz及Apotex。今日股價也是鎖在漲停板20.65元。松瑞藥今年第3季稅後淨利1.33億元，EPS0.42元，無論是與第2季或去年同期相比，皆由虧轉盈，預期未來將逐季好轉。

南光在美國市場主要銷售抗生素用藥，今日挾著相關題材，股價飆漲9%以上。南光在台灣區業績穩定成長，明年度成長動能主要來自海外，大陸區可望恢復往常的水準，加上日本客戶骨鬆藥即將上市，法人看好，明年營收及獲利可望聯袂成長。