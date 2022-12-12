在12月1日口罩令鬆綁前，一堆人吵著要放寬限制，但1日起開放戶外可脫口罩後，路上卻沒人敢拿下口罩，脫掉反而被當異類。有網友表示，疫苗打3劑、限制也解除，卻看到許多人在戶外仍戴口罩非常驚訝，想不透為什麼，直批是吃定台灣人不敢出來哭，「看看歐美國家好嗎？口罩是三X啦」。

這名網友在PTT政黑板發文，直言現在是沒人知道戶外不用戴口罩嗎？這輩子從沒對一件事這麼驚訝過，明明多數人已接種3劑疫苗，戶外也可以不用戴口罩，但為什麼出門大家還是在戴？砲轟「難怪台灣勞工是某人心中最軟的一塊，吃定你們不敢出來哭啊，看看歐美國家好嗎？」

文章公開後，不少人認同原PO看法「就說哭夭解封根本智障」、「台灣人真的好奴喔！」、「一堆哭民進黨強制戴口罩的，一解放還不是戴著，笑死」。

不過，也有人討論繼續戴口罩的原因，認為可以預防其他流行病感染、感冒，又可以不必化妝，且口罩又不是全面解禁，一會戴一會脫很麻煩，「如果是大台北，連日陰雨，還是戴著吧！一般感冒也很費事耶」、「沒什麼好想不透，這不過就是從眾罷了」、「進室內還要穿穿脫脫，煩死」、「天氣冷啊，等夏天就知道要不要戴了」、「冬天空氣多糟你知道嗎？」