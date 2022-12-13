故宮不再讓蘭千山館文物寄存，國民黨智庫與文化界人士發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」行動，籲社會大眾踴躍至國發會「公共政策網路參與平台」網站附議「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」行動案，展現公民覺醒與對文化關注。

行動發起人、中華語文教育促進協會秘書長段心儀指出，博物館負有典藏、研究、策展、教學之責，各大博物館無不盡力將自身做大、做深、做遠，但故宮院長吳密察卻將故宮視為倉儲，令人不可思議。

國民黨智庫召集人陳學聖表示，選擇寄存而非捐贈蘭千山館文物持有人林伯壽極具遠見，學台灣史的故宮院長吳密察，本應大力支持，但卻反其道而行，未經公共對話，就草率做出解約決定，最終恐使這些屬重要公共財文物流入拍賣市場、流落海外。

段心儀表示，蘭千山館文物是53年前，時任故宮管理委員會常委林伯壽，因看到故宮恢弘建築及嚴謹典藏制度，而決定將自身收藏品寄存故宮。

段心儀說，林伯壽選擇以寄存而非捐贈方式，是因考量到兩岸之間若有戰火，文物恐將離開台灣、回到中國大陸，因此林在《蘭千山館名畫目錄》前序中，提到這些文物要永留台灣，並提供台幣100萬元展曝費。

段心儀指出，蘭千山館文物除〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉及〈唐懷素小草千字文〉，還包括許多民間及女性創作者作品，能佐證過去人民及女性展現自身才藝方式，不僅與當前重視人民、性別平等趨勢呼應，亦能彌補故宮原偏重宮廷藏品不足。

段心儀說，蘭千山館事件已醞釀一段時間，故宮內部相關人員持續向故宮院長吳密察申訴，也因故宮文物破損事件，才讓蘭千山館事件逐漸獲得重視。