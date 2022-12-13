國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距敗選後，向地院聲請證據保全遭駁回又提抗告，高雄高分院13日以證據不足為由駁回，並裁定不得再抗告，對此，蘇清泉表示，他不認同駁回理由但只能接受，現在把希望放在當選無效及選舉無效之訴上。

蘇清泉指出，高分院的駁回理由他不能認同，但法官已裁定不得再抗告，他也只能接受，現在就是把希望放在當選無效及選舉無效之訴上，明年1月16日將開庭，希望司法可以還給大家一個選舉真相。

至於驗票部分，屏東地院8日以票數差距「未達千分之3的門檻」為由駁回，蘇清泉說，該部分沒有再提抗告，就是直接透過當選無效及選舉無效之訴要求司法驗票，他強調，現在是「對方驗不起，不是我們輸不起」，光明磊落、坦蕩蕩地驗一驗，對當選人說也是加分的，會更有正當性。

高雄高分院表示，相關選務資料已依選罷法第57條第6、8、9項規定，包封、簽章並送至屏東縣選委會保存地點存放，存放處所的出入口已上鎖且施以封條、簽名及押註日期，此經屏東縣選委會函覆在卷，而蘇清泉強調監視錄影畫面有滅失、礙難使用或遭人變動現狀的可能，也沒有提出任何釋明資料，難認有保全的必要。