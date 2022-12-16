嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，要求選舉公報及選票要彩色印刷、增印盲人點字辨識系統，卻屢遭選委會拒絕，他16日到嘉義地方法院遞狀，告中選會、嘉義市選委會此次嘉義市重行選舉無效。
嘉義市選委會表示，選舉公報印製是依中選會2020年12月4日修正公告的《公職人員選舉選舉公報編製辦法》第3條、第8條規定辦理，明訂黑白兩色印刷。
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，選舉公報是選舉過程中重大而必要的事項，我交彩色照片給選委會，但歷次選舉中選會、嘉義市選委會卻都把選舉公報印成黑白，與事實不符，他屢次請求選委會要印製彩色的選報公報都遭拒。
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統還說，選務單位非常腐敗，都不修法，為此對中選會、嘉義市選委會提出選舉無效的民事告訴，主張人民的言論自由受到侵害，選委會的行政命令抵觸憲法。
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統又說，法律會隨時代變動，小學自治市長選舉公報都印彩色的了，我的圖樣、色彩都是言論自由的一部分，中選會卻一直把我選舉公報上的照片印成黑白，不修法，就是行政怠惰。
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在公辦政見會上做瑜伽「躺著選」，今天也分享他練瑜伽瘦身的心得，他說，從8月底至今到跟教練學瑜伽，搭配飲食，近4個月約減15公斤。
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