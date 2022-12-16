黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統示範練瑜伽術。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統今天到嘉義地方法院遞狀。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，要求選舉公報及選票要彩色印刷、增印盲人點字辨識系統，卻屢遭選委會拒絕，他16日到嘉義地方法院遞狀，告中選會、嘉義市選委會此次嘉義市重行選舉無效。

嘉義市選委會表示，選舉公報印製是依中選會2020年12月4日修正公告的《公職人員選舉選舉公報編製辦法》第3條、第8條規定辦理，明訂黑白兩色印刷。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，選舉公報是選舉過程中重大而必要的事項，我交彩色照片給選委會，但歷次選舉中選會、嘉義市選委會卻都把選舉公報印成黑白，與事實不符，他屢次請求選委會要印製彩色的選報公報都遭拒。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統還說，選務單位非常腐敗，都不修法，為此對中選會、嘉義市選委會提出選舉無效的民事告訴，主張人民的言論自由受到侵害，選委會的行政命令抵觸憲法。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統又說，法律會隨時代變動，小學自治市長選舉公報都印彩色的了，我的圖樣、色彩都是言論自由的一部分，中選會卻一直把我選舉公報上的照片印成黑白，不修法，就是行政怠惰。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在公辦政見會上做瑜伽「躺著選」，今天也分享他練瑜伽瘦身的心得，他說，從8月底至今到跟教練學瑜伽，搭配飲食，近4個月約減15公斤。