九合一選舉綠營慘敗，民進黨內檢討聲音多半未直指問題核心，外界則認為與林智堅論文抄襲被台大撤銷學位的「一屍多命」效應有關。而今竟有綠委主張移除選舉公報中的學經歷。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今(20日)表態反對，直言「這非常奇怪」，程序委員會今午也通過曾銘宗提議，暫緩列案。臉書粉專「綠能你不能」則詳細列出包括蔡適應、蘇巧慧等24名提案的綠營立法委員名單，直呼這些人真糟糕，繼續教訓民進黨吧！

由民進黨立委蔡適應、蘇巧慧等24人提出的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，其說明提到，民主政治宜採取更開放的態度，參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公布實不應強制要求揭露候選人學歷，爰刪除第47條第1項、第2項學歷之要求。

該草案於今(20)日中午進入立法院程序委員會，待朝野立委通過後，將送至立法院會一讀，接著排入內政委員會進入實質審查階段。但曾銘宗指出，國民黨對民進黨團所提的排黑條款、增列前科沒有意見，但選舉公報公布學歷、經歷已行之有年，這次卻要把學歷刪掉，「這非常奇怪！」建議暫緩列案。程序委員會召委、國民黨李德維問現場朝野立委，對曾銘宗提議是否有異議，因無人表達異議，因此通過暫緩列案。

「民進黨說要敗選檢討，檢討到讓人吐血～」綠能你不能在臉書發文酸：碩博士抄襲被拔除怎麼辦，修法不要用囉！可以這很民進黨作風，就是要無恥到底，此舉可以視為幫陳明通那一百多個綠營政要學生留後路囉。

綠能你不能列出提案的民進黨委員：羅美玲、湯蕙禎、賴惠員、黃世杰、林靜儀、王美惠、吳思瑤、何欣純、莊競程、陳秀寳、陳素月、陳歐珀、許智傑、管碧玲、吳玉琴、劉世芳、沈發惠、吳秉叡、蘇巧慧、洪申翰、郭國文（另有蔡適應、鍾佳濱、何志偉等3人，共24人）。「大家看好囉～這些人真的真糟糕～繼續教訓民進黨吧，各位～」。