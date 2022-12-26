台中市長盧秀燕公布市府主管異動名單，針對副市長仍有一名未補，外傳將由前立委顏寬恒接任。顏寬恒26日出席沙田立體停車場啟用典禮時，對此駁斥為「黑白講」；市府強調，第三位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，該問題之前已經回答過，無需針對個別人選無端揣測。

前立委顏寬恒26日出席沙田立體停車場啟用典禮時，對是否接任台中市副市長駁斥為「黑白講」。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕第二任25日就職，致詞時強調未來四年，她要讓台中更好，邁向幸福城市二連霸，用生命守護台中。台中市第三位副市長人選昨天尚未公布，外界盛傳前立委顏寬恒是第三位副市長人選？引起坊間諸多揣測，如果是顏寬恒昨天亦應走馬上任才對。

立法院副院長蔡其昌今天表示，人事權是市長的權責，站在市民的角度，希望市長能找到有能力、可以做事的副市長，這才是市民所期待，市民比較不能夠接受的是政治酬庸或只隨自己喜好；這是市長的權利，期盼盧市長能夠找到一個有能力、專業，能為台中市市付出的副市長，才是市民所期待。

「台中市沙鹿區沙田停車場」今天啟用，前立委顏寬恒今天出席時，與前沙鹿鎮長蘇麗華頻頻互動，被問到是否接任台中市第三位副市長，他駁斥說「黑白講」。台中市政府亦回應指出，第三位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，該問題之前已經回答過，無需針對個別人選無端揣測。