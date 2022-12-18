準台北市長蔣萬安延攬作家蔡詩萍出任文化局長，但因蔡過去多次點名深藍族群拖累國民黨，導致許多深藍人士不滿。黨主席朱立倫18日下午出席台北市黨部中山大同黨慶大會時回應，「我覺得是台北市民之福」，他也大讚蔣萬安真的很棒，可以邀集到這麼優秀的人才，台北市的文化未來一定越來越好。

朱立倫表示，蔡詩萍是一個非常好的人才，更是受到文化界大家的尊重，如果蔡願意答應，「我覺得是台北市民之福」，他也大讚蔣萬安真的很棒，可以邀集到這麼優秀的人才，台北市的文化未來一定越來越好。

至於立委林奕華會出任蔣市府副市長嗎？朱立倫指出，等下有機會來問問她，可是現在沒發生的事情，「我不能回答假設性問題」。至於會支持她當副市長嗎？朱立倫仍回稱，不能回答假設性的問題，因為現在還沒有發生，如果碰到她再來問問看。

針對民進黨延長兵役一案遲遲未公布，遭質疑為了選舉以拖待變。朱立倫痛批，民進黨凡事都是政治算計，防疫是政治算計、經濟問題也是政治算計，小三通明明全部都是台灣人在使用，台灣人要回家過年，民進黨也政治算計，那兵役會不會政治算計呢？當然政治算計。