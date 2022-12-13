台灣蛋價近來高居不下，不過有網友發現，日本雞蛋價格相當便宜，1顆雞蛋約合新台幣5元，感嘆「日本人收入是我們兩倍，結果蛋價只要我們的一半」。對此，中華農企發展協會副秘書長林裕紘12日就表示，之所以台灣蛋價會比日本還貴，並不是因為飼料問題，而是「日本的蛋雞都在室內了，他們的養法規模比起台灣的好，而且自動化很高，台灣的蛋場每天都是人去撿的」。

林裕紘12日在網路節目《關鍵時刻》中指出，今年的蛋價漲了很多，農委會的講法是「因為國際上飼料漲很多，所以雞蛋也要漲」，但林裕紘質疑，「可是其他國家如日本、泰國的飼料也是從國外進口，但為何他們的蛋價會便宜？」林裕紘認為，「因為我們的產業沒什麼在進步，在我們台灣鄉下的蛋雞場都是露天的，那蛋雞是被夾在那邊風吹日曬，只能吃飼料產蛋，加上規模又很小」。

林裕紘更接著說，「在這樣的情況之下，台灣的產蛋效果怎麼會好，日本的蛋雞都在室內了，他們的養法規模比起台灣的好，而且日本的自動化很高，台灣的蛋場每天都是人去撿的，就是這些原因導致蛋價上漲」。