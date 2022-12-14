台南市東門陸橋將從12月27日起封閉8個月。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南鐵路地下化工程進入尾聲階段，市府考量開元陸橋封閉拆除後，交通將中斷長達2年，對市區交通影響甚鉅，經與交通部多次研商後，為降低對交通的衝擊，原訂開元陸橋12月15日施工拆除作業將暫緩。巿府指出，將待2023年5月完成東豐路平交道施工擴增為雙向6車道，以及前鋒路從開元路至東豐路段調整為雙向4混合車道後，再進行開元陸橋拆除施工作業。

市府交通局長王銘德指出，經施工單位交通部鐵道局評估，開元陸橋及人行地下道跨越現行鐵路及鐵路地下化工程上方，因有2處橋墩位於地下化工程範圍內，必須移除方能施工，且拆除後無法復舊橋梁或興建鋼便橋，因此封閉施工後交通中斷時間將長達2年。

至於東門陸橋，將從12月27日起封閉8個月，局部拆除改建後再恢復陸橋通行。交通局表示，東門陸橋有1處橋墩位於地下化工程範圍內，僅需拆除部份橋墩及橋面進行地下化工程施工，施工完成改以鋼便橋復原，即可恢復陸橋通行，因此此段施工期間交通將中斷8個月，陸橋與東西向地下機車道均無法通行，僅臨東門圓環南北向地下機車道仍可正常通行。

鑑於東門路橋預計於2023年8月18日恢復通行，但因地下機車道已永久封閉，屆時將開放機車與小型車輛共同通行，惟考量車道狹窄及確保行車安全，將禁止大型車輛通行。

此外，行經東門陸橋的大台南公車3路、紅幹線公車將配合改道，由仁德方向往市區行經東門城圓環後，將改道府連路、府連東路，經府連地下道右轉大同路北上，經東門圓環銜接北門路，還將取消「東門教會」站，其餘搭乘站位都不變。