全球綠色轉型，如何培育企業內部的淨零專才，成為各企業的重點課題，工研院今年5月籌組淨零永續人才聯盟，並成立淨零永續學校，14日偕同聯盟夥伴舉辦擘畫2023-淨零永續關鍵人才論壇，透過產學研交流分享，為台灣產業描繪出更清晰的淨零路徑。與會產學研代表一致認為淨零轉型已非做不可，培訓綠色人才是企業當務之急。

工研院副院長彭裕民表示，淨零永續人才聯盟協助產業加速淨零為目標，與各產業的關鍵公協會合作，調查各產業淨零永續訓練需求、彙整培訓主題，進一步發展具產業特性的學習課程，協助企業打造產業淨零發展新動能。

「強化員工淨零能耐，是企業邁向淨零永續的第一步。」工研院產業學院副執行長賴昶樺出席論壇表示，根據工研院調查，2018至2022年我國綠色職缺成長逾5成，企業也以培訓既有員工，將綠色技能融入現有工作為優先。然企業規模、產業不同，所需淨零能耐也各異。賴昶樺提醒，淨零永續人才的培育，需有生態系思維，由熟悉產業運作的公協會協助，更能落實以大帶小，達到企業共好，產業提升綠色競爭力的目標。

論壇由工研院產業學院數位策略總監廖肇弘以數位與永續：ESG雙軸轉型人才全球發展趨勢與案例為題開場，指出數位及綠色並行的重要性。台達電子永續發展部經理許惠卿也分享台達投入淨零永續的經驗，積極投入研發創新，不僅自身節能減碳、也掌握低碳商機，協助客戶減碳，2010至2021年出貨的產品，估計可為客戶節電共359億度，相當於減碳約1901萬噸。

清華大學科技管理學院永續長謝英哲以李長榮化工、中鋼集團、宏遠興業、台新銀行與台灣大哥大等企業學習案例，探討當前產業淨零實踐的具體路徑及對應的人才策略，這些案例也會在淨零永續學校的網頁上提供學員觀摩。論壇最後是台灣永續能源研究基金會執行長顧洋的演講，指出淨零永續涵蓋面廣，是規模數以兆計的發展機會，但目前相關專業人員明顯不足，人才培養是推動淨零永續轉型的主要挑戰之一。