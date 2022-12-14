22：32花蓮規模4.6地震 最大震度4級 22:412022/12/14 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22:32花蓮規模4.6地震（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（14）日22：32發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮政府南南西方54.4公里，位於花蓮縣萬榮鄉，地震深度15.1公里。各地最大震度花蓮4級，台東、南投3級，嘉義、雲林2級，高雄、台中、彰化1級。 花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級 東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級 花蓮林管處推仿真縮小蹦蹦車 #花蓮 #震央 #地震 #規模 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸應急管理部：11月各種自然災害釀3.5萬人次受災 12:362022/12/13 兩岸 花蓮市、高千穗町 締結姐妹市3周年 04:102022/12/12 地方新聞 台股ETF資產規模 飆新高 11月暴衝1,200億元 04:102022/12/13 財經要聞 抓住後疫情時代趨勢 花改場打造原鄉作物保種天堂 15:272022/12/12 財經 花蓮林管處推出仿真縮小池南蹦蹦車 緬懷昔日林業時光 16:152022/12/12 寶島 IPC廠接單旺 11月群起績昂 04:102022/12/13 證券．權證 周末入冬首波寒流到！ 人安台東平安站送暖 15:262022/12/14 寶島 《基金》修復行情助攻 台股基金規模重返榮耀 15:492022/12/14 財經 羅志祥連莊坐鎮花蓮跨年晚會 許新年願望「知名度超越朱碧石」 12:572022/12/14 娛樂 首波寒流周末來襲 中北部下探8度 04:102022/12/14 生活新聞 花蓮市、日本高千穗町姊妹市3周年 植樹象徵情誼 12:382022/12/13 寶島 原民作物保種天堂 花改場加強機能功效與應用分析 11:192022/12/13 寶島 卡車栽下3層樓深坡坎 2人遭擠壓慘死 花蓮瑞穗林道傳意外 17:492022/12/14 社會 等了22年！ 新竹竹蓮國小多功能活動中心明年啟用 12:162022/12/14 寶島 花蓮靜思堂雙主題特展 互動體驗學防災算機率 18:382022/12/14 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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