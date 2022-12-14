中央氣象局地震報告指出，今（14）日22：32發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮政府南南西方54.4公里，位於花蓮縣萬榮鄉，地震深度15.1公里。各地最大震度花蓮4級，台東、南投3級，嘉義、雲林2級，高雄、台中、彰化1級。

花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級
東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級
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