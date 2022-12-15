新美齊(2442)昨(14)日召開法說會，董事長林傳捷說，受天氣、政策的影響，11月後房市買氣反轉，《平均地權條例》修正案能否過關，將會是最重大的變數。他說，明年將會有2筆個案完工，業績可望持穩。

新美齊今年相對為建案完工入帳空窗期，前3季EPS 0.27元。展望明年度，新美齊有兩筆個案完工入帳金額大約28億元，上半年有總銷12億元的「心居」，此案已完銷，下半年則是有總銷16億元的「心岳」，此案已售97%，業績表現可望大幅優於去年。

林傳捷說，新美齊在2026年以前的業績都已推出，平均銷售率達93%，明年度將推出總銷22億元的台中14期案出，可望成為2027年的業績來源。他說，明年會有很多開發案計劃，包括地主的合建案、公辦都更、捷運聯開案等等。

新美齊與在高雄擁有土地的一功營造合作，今年9月成立齊功建設，持股60%，首度揮軍高雄市場。