威強電(3022)周三召開實體法說會，由總經理江重良、發言人陳怡蓉主持，缺量成為營運最大阻礙，不過訂單樂觀情況下，法人預估，明年營收維持今年的兩位數成長沒問題，毛利率目標也維持過往水準30-40%，明年第一季營收年比仍可望雙位數成長，只是年度百億元營收還需更多努力。

IPC產業特性少量多樣，客製化當頭，較不會受外面景氣波動影響。

今年第二季之後景氣急轉直下，不過產業需求依舊存在，對公司訂單相對穩健，後續需求跟訂單展望仍樂觀，惟控制風險因子在供量，關鍵還是落在正常供貨肩上，若零組件正常供貨，法人認為，明年營收維持今年的兩位數成長沒問題，只是幅度多好需觀察變數狀況，而毛利率目標也維持過往水準30-40%，網通高階機種也預估將助益毛利率。

威強電提到，缺料狀況影響著今年，目前缺料狀況已解緩許多，但尚未完全恢復，主要缺料如power IC和一些特殊IC。即使消費性電子市場需求大減，但車用、工業用電子料件仍持續嚴峻，供應商採選擇性投產，有些供期還到52周。

威強電認為，目前接單樂觀、客戶需求也不錯，稼動率得宜，差異點不是人力跟機器設備，還是在料件供給，且要因應市場環境變化、缺料狀況，但公司持續力拚好成績。

威強電明年營收挑戰百億元？公司認為，應該還會需要再更多努力，包含業務的終端市場需求變化跟供應鏈缺料角度。

匯率影響方面，僅一兩個百分比，然目前台幣急升，威強電採自然避險，收付大部分採美元交易，對第四季仍會產生匯兌損失，但獲利、毛利率影響有限，接下來也觀察12月匯率變動。公司發言人也提到，目前尚未面臨因匯兌而調降價格變動。

市場供貨尚未回到疫情前狀態，威強電前三季存貨年比微幅增加，應收帳款收款天數降至55天。今年庫存跌價損失並未如預期悲觀，第四季相關獲利減項亦轉向樂觀。

因應訂單急迫，威強電目前也努力趕貨中，即使面臨明年一月過年，手上訂單樂觀，法人預估，明年第一季營收年比仍可望雙位數成長。

明年配息部分，配息公司會觀察景氣的狀況及未來發展需求並同時在兼顧股東的權益下，讓資金運用達到最佳化，做最完善的規畫。