隨著美國經濟陷入衰退隱憂，連華爾街銀行也難以倖免。綜合外媒報導，繼摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）可能把亞洲投銀部門年終最多削減5成後，高盛（Goldman Sachs）也正考慮縮減至少40%投資銀行部門員工的年終獎金。值得關注的是，華爾街銀行不僅降薪，還恐怕面臨金融危機以來最大裁員潮。

傳出高盛考慮將3千多名投資銀行部門員工的年終獎金至少削減40%，這可能是該行自2008年金融危機以來最大的支出削減。報導分析，由於利率上升、股市不景氣，在全球經濟前景不佳情況下，這讓企業的併購活動停滯，全年的IPO數量減少了一半以上，種種因素導致今年全球投資銀行業務的需求出現下降。

除了高盛，外媒稱華爾街主要銀行像是摩根大通、美銀和花旗集團等，也考慮削減約三分之一員工薪酬。

高盛先前公布第三季度投資銀行業務收入年減57%至16億美元，在截至9月份的3個月內，整體利潤下降44%。

近來華爾街銀行裁員和放缓招聘的消息不断，像是高盛被爆出已裁員數百人，未來可能會再擴大規模；此外，摩根士丹利上周裁了2%的員工，幾乎波及所有業務領域；另外包括美國銀行也宣布正在放緩招募新員工速度。

瑞士第二大銀行瑞士信貸今年10月更一度傳出財務危機，爆出資金缺口高達1,270億、信用違約交換利差（CDS）狂飆，瑞信則澄清並非事實，強調集團財務穩健、流動性充足。