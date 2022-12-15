紐西蘭第三季經濟增長意外強勁，使該國央行為了抑制升至30年高點的通膨，將維持其激進升息立場的預期進一步升高。

雖然第三季的經濟增長主要受到遊遊業、建築業和運輸業帶動，但高利率即將導致經濟放緩的跡象，以及房價下跌的跡象已開始出現。

紐西蘭財政部和央行都預期該國經濟將在明年第二季陷入衰退。

根據周四公布的官方數據，紐西蘭第三季國內生產毛額（GDP）季增2.0%，較第二季修正後的季增1.9%加速增長，並比市場預測的季增0.9%高出一倍多。

今年第三季GDP年增率躍升至6.4%，部分是因為去年實施各種防疫封鎖措施對經濟造成重大衝擊。

紐西蘭在今年8月1日全面重新開放國門，帶動國內外旅遊強勁增長，旅行業的景氣也回復到新冠疫情爆發前的水準。

奧克蘭儲蓄銀行（ASB Bank）經濟學家Nat Keall表示，第三季的巨大增長有相當大的一部分歸功於一次性的因素，即紐西蘭開放國境帶動服務業活動與出口大幅成長。

Keall表示，雖然經濟增長將在2023年放緩，但目前的表現顯示該國的經濟活動極為強韌。該銀行預估紐西蘭央行將在明年2月召開的下次會議上，大幅升息75～100個基點。

紐西蘭央行在上個月連續第九次升息，使其現金利率自2021年10月以來已調升400個基點，並站上2009年1月以來新高。該央行此前已經表示會進一步升息，並暗示將不惜讓經濟陷入溫和衰退，來防止通膨變得根深蒂固。