國民黨台北市正、副議長黨內初選今天舉行，喊出「世代交替」的資深議員戴錫欽，在議長初選首輪投票中就以18票擊敗現任議長陳錦祥。對此，參選副議長的議員秦慧珠認為，不應該講世代交替，不要有年齡歧視，應該講的是世代融合；戴錫欽則回應，老幹新枝都很重要，世代交替、世代共榮並不衝突。

秦慧珠說，每位參選正副議長的人都超過50歲，都是中壯年，是同一個時代，所以在議會不要講世代交替，應該講的是世代融合，議員不要分年齡而是要看選票，不管年輕或年長，選民用選票選出來的台北市議員每個都是平等的，「不要有年齡歧視，或是用世代交替這種用詞，造成議會不同年齡之間的不愉快」。

戴錫欽回應，世代交替、世代共榮並不矛盾也不衝突，再次強調老幹新枝都很重要，但老幹的經驗傳承，跟如何有效提攜後進，是並行不悖的。他重申，國民黨過去在很多選舉中最為人詬病的是新血挹注的力道跟速度遠落後於民進黨，所以很多年輕人會覺得到民進黨好像感覺機會比較多，被拔擢或擔任要職的機會也多一點，為民服務的機會也更多。

戴錫欽強調，國民黨必須要加入世代交替，並不代表世代之間不需要共榮，如何在世代交替的過程當中，也借重前輩的經驗，大家共同把議會的角色扮演好，是最重要的。

戴錫欽也指出，現在國民黨在台北市議會是實質過半，但不會以此為滿足，除了整合黨團內部不同意見，爭取大家團結支持以外，他也會爭取包括友黨、不同政黨，甚至是民進黨團，都會進行溝通拜會。他認為，雖然政黨標籤不同，但共同目標都是為市民服務，12月25日之前，會循管道爭取拜會、溝通的機會，爭取更多力量的支持。

至於會不會擔心未來民進黨猛攻葉林傳的黑道標籤？戴錫欽說，葉林傳有自己的家世背景，但本人並沒有任何的前科，也是經過民意洗禮、投票選出來的民意代表，也擔任過副議長，「我想這個外界的批評跟實際狀況有些出入，我們會一起共同把台北市議會該扮演好的角色扮演好」。