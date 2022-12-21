苗栗地檢署昨天對無黨籍準苗栗縣長鍾東錦提出當選無效訴訟，國民黨主席朱立倫今在臉書表示，民進黨九合一選後又不斷動用司法手段，對準新竹市長與苗栗縣長當選人進行不成比例司法調查與當選無效之訴，濫用司法真變民主奧步黨。

朱立倫表示，民進黨執政不力，選舉就靠奧步，抹黑、抹黃、抹紅，無所不用其極；選前濫用司法全力追殺宜蘭縣長林姿妙，如今再濫用司法意圖改變選舉結果，這樣的民主退步做法，坐實民進黨完全輸不起，是真正民主退步黨，民主奧步黨。

朱立倫指出，司法獨立、依法行政的法治精神，是民主的重要基礎，絕不容被破壞；面對司法濫權、打壓政敵的執政黨，國民黨唯有團結一致，對抗不公不法，國民黨執政的縣市長更應嚴防民進黨的各種司法手段、濫權濫訴。

朱立倫說，法律之前人人平等，這些違反比例原則的做法，不僅國人心寒，國際友人又如何看待台灣的司法與民主選舉？強調國民黨會堅持實實在在做事情，勤政清廉愛民的決心，為台灣人民拼好日子。