嘉義市長黃敏惠以59874票、63.6%的超高得票率獲勝，第4次當選「民主聖地」的市長，為藍營再添一席，功不可沒！在台澎金馬22個縣市中，國民黨囊括14縣市，另外民眾黨取得了新竹市，苗栗與金門縣長則為藍營背景的無黨籍人士。至於民進黨則從原先的7位落敗到剩下5縣市，創下了建黨以來的最差紀錄。如果再不努力改弦更張，勢將面臨連戰連敗的頹局。

目前在22位縣市長當中，有10位女性，若再多一席就達到半數了。足見女力崛起、母儀天下，已成常態。女性從政的優點很多，細心、包容、溫馨乃至廉正親和，都是關鍵因素。最近美國參議院共和黨領袖舒默的一段談話，尤讓人印象深刻。

12月15日中午，舒默在華府的「湖南王朝」餐廳與即將卸任的眾議院議長裴洛西餐敘。席間，舒默對在場的CNN記者表示，裴洛西之所以能夠成功度過川普總統的任期，是因為「她把川普當成孩子對待」，「我對大家說，裴洛西本能的知道如何對待川普，因為她人生的前35至40年養育了5個孩子。」

於是，在舒默的細心觀察下，「5個孩子的媽」就成了裴洛西成功對付「川普這個孩子」的制勝先機，這是美國政治的非凡異數！若舉一而反三，對於台灣也饒富深意。不過迄今為止，我們還沒有看到有哪一位桀驁不馴、愚劣自大的行政首長，真的被女性政治人物憑藉母性和毅力而懾服。這到底是因為時機不成熟？還是因為東亞社會「家父長制」的執拗傳統？抑或是因為對象過於頑劣，實在不好對付？這確實有待深究。

至於台灣女性從政能否真的「化干戈為玉帛」？讓兵凶戰危的台海關係及早轉危為安、逆境求生？這卻不是蔡英文團隊單方面所能為、所願為。因為她在就任後即已用行動表明「兩岸關係必須聽美國的」，沒有其他選擇！

現在，在美方要求下台灣年輕人役期將延長為一年；另外，連續5年、每年必須接受美方軍援20億美元購買美國的軍火；還要進一步派美國官員到台灣政府部門見習、監督。這都是「不容拒絕」的任務。現在，有哪一位在任的領導人真的說不呢？

這也是8月初裴洛西議長甘冒戰爭風險、堅持來台訪問，置中美關係前景於不顧，而拜登總統卻不願出面阻擋的原因。因為這正是拜登的陽謀！也是他始終堅持「一個中國」與「五不四無意」，卻不斷公然違抗這些前提、說一套做一套的現實背景。

在這樣的處境下，無論男性，遑論女性，都必須服膺美國的國家利益，也都要為軍事工業集團的根本利益效忠到底；這也是裴洛西本人長期奉行的政治潛規則。但是，當裴洛西夫婿保羅在舊金山寓所遇襲之後，她卻了然於心、知所進退。因為這是美國社會的分裂與認同的危機，禍起於蕭牆之內！而為了保護家庭這座「最後的堡壘」，她清楚的了解，只能選擇引退。

（作者為中國文化大學教授）