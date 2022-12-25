新北市議會今舉行第4屆議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉，由於藍綠營本次都對跑票祭出黨紀處分，兩黨議員皆無人跑票，藍營市議員蔣根煌獲38票，擊敗綠營候選人陳啟能28票，順利連任議長；副議長則由藍營市議員陳鴻源獲38票連任，擊敗綠營候選人李倩萍28票。
國民黨本屆拿下32席，民進黨28席，民眾黨1席，無黨籍5席，這次正副議長選舉，蔣根煌、陳鴻源分別連任成功，也獲得藍營、無黨市議員所有票數。
蔣根煌致詞表示，感謝議員同仁支持，讓他繼續擔任議長，他一定會堅守議會中立，讓新北市議會成為全國縣市議會典範，議會將嚴格監督市政，與市府理性溝通，共創未來。
有趣的是，藍綠營議員都擔心誤投他黨，遭到黨紀處分，因此投票過程紛紛喊話不要投錯，許多議員看到自己的票開出後，鬆了一口氣，紛紛歡呼、拍手，場面和諧，最終未發生跑票行為。
無黨團結聯盟總召蔡錦賢原先要角逐副議長，但被新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫勸退，最終決定支持藍營人選，他今日出席宣誓典禮時，還與蔣根煌多次咬耳朵，藍營市議員金瑞龍等人甚至拍肩安慰他，稱「委屈啦」，蔡則是一臉淡然，沒有說太多話。
新北市議長副議長蔣根煌陳鴻源
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