第四屆台中市長、市議員將於12月25日宣誓就職，國民黨台中市黨部21日完成議長、副議長提名作業，將由現任議長張清照、副議長顏莉敏搭檔競選，力拚得票數40票；民進黨則由市議員曾朝榮、陳淑華競選正副議長，台中市黨部強調，24票一票都不會跑。

台中市議會有65席議員，國民黨在九合一選舉囊括32席、民進黨24席，另有民眾黨、時代力量各1席，其餘7席皆為無黨籍。國民黨台中市黨部21日舉辦議員當選人座談會，正式提名張清照、顏莉敏競選正副議長，兩人皆親自到場拜票。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，邀請議員座談是為了凝聚黨內共識，也請大家都能支持黨提名的正副議長人選；國民黨在今年議員選舉有32席當選，正副議長選舉初步以過半、33票得票數為基礎，將盡力尋求無黨籍合作，以40票得票數為目標。

民進黨雖僅有24席議員席次，距離半數差距仍大，但基於政黨政治原則，仍推派曾朝榮、陳淑華競選正副議長，市黨部強調，民進黨24票一票都不會跑；時代力量吳佩芸日前已表態將投給自己。