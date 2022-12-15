新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）今宣佈，網羅來自美國的鋒衛搖擺人康格(Demitrius Conger)。現年32歲的康格，身高6呎6吋（198公分）主打位置為前鋒，進攻方面擁有良好的持球突破能力與穩定的外線投射手感，防守端具備強烈的團隊防守意識。曾在2013年投入美國職籃NBA選秀，2018年接受NBA塞爾提克隊邀請參加夏季聯盟賽事，並於同年加入澳洲NBL，獲得澳洲NBL年度第一隊殊榮。

康格出生於美國布魯克林，大學時曾拿下美國基督教運動員協會（NACA）精英聯賽冠軍，在2013年投入美國職籃NBA選秀，在未獲得球團青睞後輾轉開啟他海外征戰之旅。先後加入澳洲NBL與歐洲國家各大聯賽，並於2018年接受NBA塞爾提克隊邀請參加夏季聯盟賽事，雖並未續留於NBA，但該年加入澳洲NBL聯賽，於季末獲得年度第一隊殊榮。康格在今年7月結束比利時BNXT League聯賽後，生涯首度來到亞洲加入新北中信特攻籃球隊。