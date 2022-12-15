特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）本周再出售36億美元的特斯拉股票，加上高盛大砍特斯拉目標價，加重該公司近日股價跌勢，如今市值已跌破5,000億美元，創下2020年11月以來首見。

根據呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，馬斯克在12至14日再出脫2,200萬股特斯拉持股，這是繼10月完成440億美元推特收購案以來，第二次大賣特斯拉股票。馬斯克前次賣股是在收購案完成後數日，出售價值40億美元持股。

近一年來馬斯克總計出售將近400億美元的特斯拉股票。根據Refinitiv數據，馬斯克的持股比重由一年前的17％降至13.4％。

目前仍不清楚馬斯克賣股是否與推特有關，特斯拉與馬斯克未能及時表示意見。投資人對於馬斯克投注在推特的心力和資源超過特斯拉，日漸感到不滿，亦打擊特斯拉股價。

本周特斯拉股價連續三日收低，市值降至4,950億美元。

此外，高盛基於全球供需減弱，14日大幅下修特斯拉目標價，由305美元一口氣砍至235美元，再拖累股價下探，當日股價收低2.6％，報156.8美元，創下2020年11月18日以來收盤新低紀錄。

今年迄今特斯拉股價累計重挫55％，表現遜於大盤和汽車同業。那斯達克指數同期累計下跌30％。

特斯拉股東、投資機構Gerber Kawasaki執行長，同時也是馬斯克的強力支持者格博（Ross Gerber）透過推特表示，特斯拉應該宣布庫藏股計畫，「妥善利用馬斯克創造出來的低股價。」

馬斯克身為特斯拉最大股東，身家財富與特斯拉股價表現息息相關。馬斯克的全球首富頭銜已拱手讓給法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault），根據《富比世》數據，兩人目前的淨資產分別為1,886億美元與1,768億美元。