小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。對於立委指先買後付App只要填寫學歷、行業別、職稱、年資、姓名及住址，三到五分鐘就有2,000元到7,000元額度，完全沒有信用審查，恐會發生比雙卡風暴更嚴重的情況。

最近是中信金孫公司中信資融開辦先買後付業務，金管會已找中信金控討論，提醒過去台灣發生過雙卡風暴，尤其這次是針對信用小白（完全無金融紀錄的年輕人）的信用風險，金管會也提醒中信金對先買後付的資安與個資等風險都要控管。

【1】先買後付恐釀風暴 金管會：已示警

先買後付（BNPL）業務瞄準台灣年輕人積極布局，銀行局局長莊琇媛表示，若是金融業旗下租賃公司作BNPL，等於是無擔授信，及消費者保護等，直接比照金融業管理，若是其他產業承作先買後付業務，則考慮透過與此機構往來的銀行，間接管理。

【2】央行升息半碼不升準

中央銀行15日召開第四季理監事聯席會議，決議升息半碼（1碼是0.25個百分點），符合市場預期，但存款準備率未再調高。總裁楊金龍表示，升息主要考量通膨尚未降至2％以下，尤其核心CPI（消費者物價指數）年增率仍高，但觀察輸入性通膨壓力持續減緩，且經濟成長率下修，因此，「這次沒升準，緊縮力道趨於溫和」。

【3】樂觀自家前景 魏哲家再買200張台積

台積電總裁魏哲家11月又再買進自家持股200張，這也是繼10月買進200張持股後，連兩月買進台積電股票，以台積電11月股價波動來看，魏哲家買進股票可能斥資超過8,000萬元水準。台積電對此表示，魏哲家買進持股原因為看好公司前景。

【4】萬寶買全家 波及國泰金經營？

金管會限制產金分離強度再升高！銀行局主秘侯立洋15日表示，由於萬寶開發持有國泰金控15.86％的股權，現在又買下全家19.4％的股權，將檢視此交易案是否直接或間接波及金融業的健全經營，是否符合產金分離的精神。

【5】一朝被蛇咬...Fed調高通膨預期

儘管能源、汽車與房屋價格下滑、美國消費者物價指數（CPI）增幅趨緩，令市場樂觀預期通膨已經觸頂，但美國聯準會（Fed）依然調高通膨預期，顯示決策官員與投資人對於通膨前景看法存在極大落差。