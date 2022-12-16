由於需求疲弱加上成本大增，日本12月製造業PMI（採購經理人指數）下滑至兩年多新低，再度跌破指標50。相反地，服務業卻是持續成長且逼近52位置。

au Jibun銀行日本製造業PMI，從11月終值49降至12月經季節性調整後的初值48.8。不僅是2020年10月48.7之後最低，同時，已經連續兩個月都在景氣榮枯點50以下。

專家學者認為，全球需求不佳，又碰到通膨大漲壓力，導致不少日企都在苦撐。日本製造業在12月的產出以及新訂單，出現連6個衰退，但比11月來得好一點。投入成本則是連3個月減少，來到2021年9月以來新低。

日本製造業個個是叫苦連天，反觀服務業卻因當地旅遊市場重新開放，而喜上眉梢。12月服務業PMI又走揚來到51.7，創2019年9月以來新高，也大於11月50.3。

至於綜合PMI，日本12月正好在50位置，相較11月48.9，有些許改善。分析師指出，日本政府補貼民眾多多參與旅遊活動，也是讓當地製造業與服務業指數，之間差距愈來愈大的主因之一。

不只上述民間調查發現，日本不同產業的信心程度是天壤之別，日本央行14日發布的官方景氣數據也不約而同指出，當地製造業者悲觀狀態已連4季持續惡化，反觀服務業者樂觀氣氛創下3年以來新高。