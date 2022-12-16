中國外匯交易中心人民幣兌美元中間價16日報6.9791元，較上個交易日跌448基點（bp），止步兩連揚，創12月7日以來逾一周新低，上個交易日報6.9343元。
在岸人民幣（CNY）今早跟隨開低160點，報6.9850元。最新止貶回升，報6.9653元。離岸人民幣報6.9717元。
英國和歐洲央行（ECB）15日跟隨美國聯準會（Fed）升息，歐美緊縮週期持續，經濟衰退危機加劇。美元指數則於紐約尾盤反彈0.83％，至104.63。
中國外匯交易中心人民幣兌美元中間價16日報6.9791元，較上個交易日跌448基點（bp），止步兩連揚，創12月7日以來逾一周新低，上個交易日報6.9343元。
在岸人民幣（CNY）今早跟隨開低160點，報6.9850元。最新止貶回升，報6.9653元。離岸人民幣報6.9717元。
英國和歐洲央行（ECB）15日跟隨美國聯準會（Fed）升息，歐美緊縮週期持續，經濟衰退危機加劇。美元指數則於紐約尾盤反彈0.83％，至104.63。
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