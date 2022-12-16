泰山（1218）經營權之爭大鬥法，繼市場派大股東龍邦對公司派閃電出售全家股份案申請假處分，泰山公司派16日也出招，針對龍邦董事長劉偉龍痛批公司是強盜、土匪，提告妨害名譽加重毀謗。對此，劉偉龍傍晚回應表示，指控絕非空穴來風，是有相當且合理的懷疑，歡迎大伙到法院說清楚，講明白！

泰山公司派今天上午由家族第三代成員董事詹皓鈞代表，在明永法律事務所律師曾益盛陪同下，赴台北地檢署遞狀申告，向劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。

不過劉偉龍強調指控絕非空穴來風。他今天再度提出質疑，指出從接手全家持股的萬寶開發所發布的聲明來看，印證泰山董事會私下出售全家股份已運作有時，且萬寶已與泰山董事長詹景超等議定交易條件，後續都是交易程序的技術性安排，萬寶所謂只透過中間人，未與詹景超等接觸，顯未符常情，明顯避重就輕！仍籲請相關單位主動調查，杜絕不法，以維投資人權益。