配合世界神明聯誼會的舉辦，佛陀紀念館本館同時有兩項主題展覽：「寺廟就是一座工藝博物館」和「佛教海線絲綢之路－新媒體藝術特展」，歡迎民眾前往觀賞。(佛光山提供／林雅惠高雄傳真)

隨著疫情趨緩，每年在佛光山佛陀紀念館舉辦的世界神明聯誼會，12月25日將再次齊聚高雄，預計全台超過800間宮廟壇堂3000多尊神明參加，將成為疫情以來規模最大的國際級宗教盛會。

佛光山表示，為了共同揮別疫情陰霾，迎接平安豐足的新年，舉行盛大而別開生面的神明聯誼會，預計將有超過10萬名各界信眾，共同參加這場「仁和安康、富樂吉祥」祈福法會，當天並有明華園、淡水南北軒、鎮狩宮吳敬堂藝陣社、北港德義堂龍鳳獅等國家文化資產國寶級演出。

佛光山佛陀紀念館自2016年開始舉辦的世界神明聯誼會來，曾兩度創下世界紀錄，在宗教無國界、神佛一家親的精神號召下，各個道場、宮廟都在這一天奉請各自的供奉主尊，從台灣甚至世界各地齊集佛光大佛前的菩提廣場。

世界神明聯誼會受到疫情影響，在過去2年活動規模和參觀人潮都有所限縮，而今年因疫情趨緩，報名參加活動的宮廟數已經超過800間，參與神明聖尊的總數也將超過3000尊，其規模勢將成為疫情以來規模最大的國際級宗教盛會。

除了共同主辦的高雄市政府、文化部文化資產局和中華傳統宗教總會，為這場宗教嘉年華活動帶來的豐富演出外，佛陀紀念館也結合國立台灣工藝研究發展中心，自23日起在佛館南北長廊舉辦「神氣文創市集」，以寺廟工藝關係美學為主題，現場展示華麗的字廟構件、神明禮器、寺廟文創品和工藝職人現場表演。

佛陀紀念館館長如常法師表示，因為信仰，人們賦予物件、符號、儀式等相對應的意義，在人與人、人與神之間搭建起的關聯，這關係中的媒介就是工藝，因此，今年的世界神明聯誼會，不只是一項不同信仰之間的調和劑，在祈福納吉的跨宗教活動的同時，更希望藉著一系列的文化與文創活動，為後疫情時代，創造人和安康、富樂吉祥的氛圍。

佛光山指出，配合世界神明聯誼會的舉辦，佛陀紀念館本館同時有兩項主題展覽：「寺廟就是一座工藝博物館」和「佛教海線絲綢之路－新媒體藝術特展」，歡迎民眾前往觀賞。