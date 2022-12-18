30多位的青工會弟兄協助黃伯伯整理家園，大小朋友們頂著寒風，裡裡外外全部清掃一次。(員林青工提供／吳建輝彰化傳真)

小朋友在10幾度的低溫裡，仔細清洗黃爺爺的電扇。(員林青工提供／吳建輝彰化傳真)

黃伯伯家門口雜草叢生，在青工會的協助下，終於看見地板。(員林青工提供／吳建輝彰化傳真)

員林青工家庭總動員，幫獨居弱勢長輩大掃除！21日一早超過30位的青工夥伴，頂著寒風現身員林東北里一處三合院，在歲末年終幫年邁的獨居長輩家大掃除，從客廳、浴室到門口雜草，小朋友不畏寒冷在路邊清洗電扇、鍋碗瓢盆，讓屋主黃伯伯看得相當不捨，非常感動又開心。

今年81歲的黃伯伯，獨自住在東北里山腳路一條巷弄內的三合院裡，因為年紀大了，身體機能逐漸退化，就連出門都很吃力，更別說要打掃家裡，經華山天使站員林站的牽線下，30多位的青工會弟兄協助黃伯伯整理家園，大小朋友們頂著寒風，裡裡外外全部清掃一次。

青工會長黃智裕表示，員林青工會從2012年起發起歲末年終、為社區弱勢戶義務居家打掃活動，獲得會內夥伴熱烈響應，每年都是大人帶小孩一起總動員，一次出動至少都有30人以上，除了為社會服務，也富有家庭教育意義。

黃智裕說，「歲末打掃助弱勢」今年邁入第10年，每年個案都是由華山基金會員林天使站通報，會在活動日前前往訪視，了解長輩的家庭情況，在進行評估，確認過後並約定好打掃時間，過去2年因為疫情打掃活動停擺，今年因疫情趨緩活動再度辦理，青工夥伴當相當興奮，報名踴躍。

華山天使站員林站指出，黃伯伯未婚無親，平時獨居在山腳路的老家中，2018年華山介入服務，靠著基金會送餐與訪視度日，因為年紀大了平時根本無法整理家裡，感謝員林青工會在歲末年終之際，帶著全家總動員伸出援手，幫黃伯伯整理家園。