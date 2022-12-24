憤怒網友湧入博客來臉書號召抵制。(圖／博客來臉書)

全台最大網路書城「博客來」傳出以假承攬真僱傭方式與一名打掃阿姨簽約，如今無故將對方解雇，甚至連退休金都沒有，被律師揭露後，憤怒的網友紛紛湧入博客來臉書痛批，發起拒買抵制。

律師陳又新在臉書發文表示，自己接到一起令人難過的案件，指出博客來利用阿姨不識字，每年和對方簽下承攬契約，阿姨20工作多年來，從來沒有勞健保、三節禮金，如今無故遭開除，連退休金都沒有，是公司年輕人看不下去，私下提供阿姨管道，要她帶著文件去找律師。

憤怒網友湧入博客來臉書號召抵制。(圖／博客來臉書)

憤怒網友湧入博客來臉書號召抵制。(圖／博客來臉書)

陳又新說，阿姨簽的是承攬契約，理應上來說上班時間跟打掃範圍都可以自己決定，但公司規定明確規定上班時間，要求上下班打卡，打掃範圍也由公司只是，明顯屬於標準的雇傭關係，但博客來選擇用承攬契約，省下大筆該支付的薪資。陳又新表示，這種假承攬真僱傭是台灣許多中小企業的把戲，但怎麼都沒想到，網路書店霸主也玩這招，用在一個月薪不到30K的艱苦人身上。

博客來事後回應，多次與阿姨協商未果，還在持續協調中。不少網友看到後怒火噴發，灌爆博客來臉書發起抵制：「這件事沒有處理完之前拒買博客來」、「欺壓勞工的無良企業也好意思說台灣最美麗的風景是人」、「請問小編也是承攬契約但是上下班要打卡嗎」、「欺負老人家的企業是台灣最美的風景？」、「我身為高階會員，對於這樣的事情，決定從此不在博客來購書，希望一些高階會員響應，直到博客來好好說明」、「2023年還能在大企業看到這種把戲，太離譜」、「原來是薄刻來啊」、「好險最近沒下訂，反正電商不缺你們這家，以後也不買了」。