九合一選舉落幕，由於國民黨近來強調排黑，如今不少正副議長被質疑過去有案底，挨批雙標。黨主席朱立倫今天說，「民進黨一隻手指頭指向我們，自己看一看自己啦」，國民黨都是經過我們最嚴格的黨內排黑條款，審查過的，民進黨可沒這樣條款，歡迎民進黨來比照國民黨有這樣排黑條款。

另外，北市議員徐巧芯率先表態有意選立委，對於國民黨世代交替議題，朱立倫強調，自己一向是最支持年輕人能夠多多參與所有黨務及所有選舉，但他也再次強調，現在正在為立委參選人王鴻薇，為國民黨拚台北市補選跟南投補選，大家全心全意把補選選戰做好。