台南市正副議長選舉明天即將投票，但昨天卻傳出暴力介入選舉，有8名議員申請隨扈。尋求連任的無黨籍議長郭信良今天強調，台南市的治安沒有那麼壞，警察局太矯枉過正了。針對民進黨議員當選人林依婷指控他欠債不還，郭信良也強調，他不擅於理財眾所周知，如何減債已有想法。

國民黨議員方一峰前天下午遭宣布退黨的前民進黨市黨部執委林士傑，疑似威脅不得投票給郭信良，昨天林士傑被檢方諭知5萬元交保後，林士傑的女兒市議員當選人林依婷也前往佳里警分局，反控網路、媒體抹黑。

林依婷說，他父親在筆錄中，確實有跟方一峰請託，請他議長不要投給郭信良，但這件事的原因是郭信良平時行檢不良，還掏空農漁會特權借貸。郭信良從1996年向台南市區漁會貸款，至今已近30年，但竟然一毛錢都不用還，目前債務已累積至1500萬元。直到他父親上任台南市區漁會理事長後，發現此一荒謬的特權呆帳，因此向郭信良催討，但郭仍然無動於衷，放任呆帳掏空農漁民的血汗錢。

林依婷認為，30年不是3個月，一般人如果信用卡費3個月未還，早就被銀行寄存證信函，甚至可能是信用破產，郭信良可以好端端的欠30年，這是特權？還是所謂的黑金？她要求郭信良在議長選舉之前，公開說明借貸原因及還款規畫。

郭信良回應表示，他不是黑道，也沒有黑金，只是人比較黑一點。30多年前，他剛創業時，向農會、漁會借錢做了4、50甲的漁塭；但當時蝦子養得不好，眾所皆知，這與當選議員沒有關係；他不擅於理財，大家也都知道。

郭信良指出，他將精神與時間全都奉獻在選民服務，以及為市民爭取福利上，因此才會連續7屆都第一高票當選，也謝謝鄉親的支持。至於擔憂他的債務問題，他當了4年議長，債務也一樣存在，這就不必擔心了，他也有自己的想法，未來如何將債務逐漸減少。

郭信良認為，林依婷是一個很有前途的政治人物，但要想想看，包括你的長輩、父親，30幾年來所做的付出、努力、奮鬥、打拚，都有一個過程，還有一個往事；每個成功的人，都有他心酸的一面，大家要共同努力，這才是重點。

郭信良強調，未來的路不希望有仇恨，權利、慾望都是過往雲煙，不要結下仇恨，這才是重點，讓這個社會更安詳，才是人民所期待的。

對於8位議員申請隨扈一事，郭信良也說，台南市的治安沒有那麼壞，太矯枉過正了，不要搞得那麼風聲鶴唳；明明沒有那麼緊張，警察局不需要將事情搞得這麼緊張。