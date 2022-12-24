各縣市議會正副議長明（25）日投票，國民黨台南市議員方一峰22日傳出遭不詳男子騙上車恐嚇「不出席或投自己」。對此，資深媒體人黃揚明驚訝表示，「台南的水已經黑到這種程度了！」

各縣市議會正副議長明（25）日投票，國民黨台南市議員方一峰22日傳出遭不詳男子騙上車恐嚇「不出席或投自己」，檢警追查發現，台南區漁會理事長林士傑當時也在車上，林士傑23日在臉書上表示「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」

據了解，22日傍晚5時30分左右，1輛廂型車停在台南市西港區慶安宮附近的道路，車內有2男1女，其中1人下車進入台南市議員方一峰服務處，指副議長李文俊在車上要找他。方不疑有他上車後，卻不見李文俊，但車內人員語帶威脅說，議長選舉時，「你只有兩種選擇，一種不出席，一種投自己」。

方一峰告訴對方，「我會照著黨團決議走」，但對方要求方一峰23日中午給答覆，否則就給他好看。

警方獲知車牌號碼後，在安南區攔獲該涉案車輛，連同車上的林士傑、駕駛人及另名黃女等3人，全都帶到佳里警分局製作筆錄後，再帶往南檢接受檢察官偵訊。訊後，林士傑、黃女均5萬交保，司機則請回。

林士傑23日在臉書上表示「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」

資深媒體人黃揚明表示，「台南的水已經黑到這種程度了，居然會有議員被請上車、恐嚇議長選舉要怎麼投！」