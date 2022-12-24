民進黨「台南演義」再起，這次台南市議會議長的角逐，由郭再欽力挺的邱莉莉對決從民進黨脫黨的郭信良，民進黨副祕書長林飛帆則公開表示「議會不該成為郭再欽或郭信良的禁臠」，言下之意兩「郭」都不是好人。

民進黨大敗後，想拿「排黑」洗形象。從憲政理論上說，「更生人」也是中華民國公民，也有選舉權跟被選舉權；而在實務上，存在灰色空間的經營者，藉由選舉時出錢出力，與政治人物建立某種程度的共生關係，這是過去不分黨派，乃至於不分國界的共業。

現在行政院要推出「選罷法排黑條款」，說有四大類型前科者，終身不得參選云云，其實是出於政治動機，誰敢反對誰就是「黑道同路人」；而國民黨則反過來加碼，不但公職，黨職也不能有黑道，看民進黨敢不敢跟。

說實在，只針對公職候選人「排黑」，充其量只是「鋸箭法」。要討論「黑金」，必須要先定義「黑金」，是只要有前科就是「黑道」，還是有繼續作奸犯科的才是「黑道」。

根據監察院糾正文，郭再欽經營的明祥馨企業，在2011年4月取得再利用機構資格後，屢屢違規將爐碴置於廠外空地，而台南市府坐視不管，迄2015年間仍未能詳查該公司將爐碴填埋於學甲區多筆土地。甚至直到2019年4月25日，台南市府環保局接獲里長陳情大灣段農地填埋爐碴案件時，還誤認為是舊案而未積極辦理。

郭再欽身無公職，為什麼能夠得到台南市府如此的「禮遇」？當然跟他與權力的友好脫不了關係；而再嚴格的選罷法排黑條款，也影響不到「郭再欽們」。因此就算在檯面上禁止了黑道，躲在「白道」後面的黑道如何防範，這才是台灣民主真正的難題。

經濟學說：「有需求就會有供給」，只要存在灰色空間需要公權力的庇護，政治人物用權力換取利益的誘因就會永遠存在，「黑道」只是介面之一，而不是權力者不法的必要條件。現在民進黨把焦點放在「黑道」、「前科」，其實是把注意力轉移到很表面的地方，而忽略了本質的問題。

民主的權力制衡，就是為了避免行政權的獨大。原本的設計是，就算行政權有庇護不法的情事，理論上司法可以挺身而出，監察院可以糾舉彈劾，媒體可以評論監督。但這些制衡機制存在的前提是，「獨立」機關要夠「獨立」才行。否則瓜田李下，雖至公亦不公，雖無私亦有私，外界無從得知有沒有政治動機。

民進黨在台南完全執政，台南市議長之爭，本質上是民進黨內部派系的競爭，但這個內部競爭卻連動著檢察權、監察權、媒體、中執委、中評會，這才是最讓人憂心之處。

林飛帆說「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果」，這不在話下，但也只是一種選擇性的道德勇氣。林飛帆真正應該呼籲的，是如何確保司法的中立，檢察的中立，監察院的中立，NCC的中立，然後才能夠真正重建政府的被信任度。

（作者為自由撰稿者）