台達電宣布，CDP（原碳揭露專案）公布2022年氣候變遷報告，在今年全球參與評鑑的18,700企業中，台達電在「氣候變遷」與「水安全管理」兩大主題上，再度獲得雙A評等，是氣候變遷、水安全管理獲得雙「A」的57家領導級企業之一。另外，台達電也宣布，Net Zero目標與策略已通過SBTi審核，成為亞洲高科技硬體設備產業首家。

台達電表示，CDP的年度環境資訊揭露和評分，被公認為企業環境資訊透明度的指標，隨著環保議題成為顯學，今年全球超過18,700家企業回應CDP評鑑，為有史以來最多，而台達電不僅在企業「氣候變遷」與「水安全管理」兩項都獲得最高的評等A List，其中「水安全管理」亦連續3年入選A List，領先台灣業界。

台達電呼應全球控制升溫攝氏1.5度的減排路徑，訂定2050年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標，這個目標日前正式通過科學減碳目標倡議組織SBTi認可，成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第125家通過SBTi Net Zero目標審查的企業，台達亦訂定2030年溫室氣體排放較2021年減量90％的短期目標，較SBTi要求的減排路徑、也就是2030年減量42％，更為積極。

台達電永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷與全球暖化，積極參與國際永續倡議，並藉由自主節能、太陽能自發自用及購買綠電或憑證等做法，在日常營運中落實節能減碳，2021年碳密集度較2014年下降71％，提前4年達成原訂2025年碳密集度下降56.6％的科學減碳目標（SBT），台達電也加入Business Ambition for 1.5 Celsius degree行動，承諾以攝氏1.5度減排路徑進行去碳管理與低碳轉型，朝向2050年淨零排放目標邁進。