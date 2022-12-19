國道10號西向燕巢出口處19日下午2時許發生聯結車跟砂石車追撞事故，一輛小客車被波及。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道10號西向燕巢出口處19日下午2時18分發生聯結車跟砂石車追撞事故，國道警方暫時管制封閉西向燕巢出口匝道。此車禍造成1人受傷送醫，聯結車上的米酒散落一地，國道警方已經通報高公局南分局等相關人員到場清除。

國五大隊初步調查，此車禍是砂石車與一家賣場的聯結車追撞，波及一輛小客車。聯結車的駕駛受傷送醫，送醫時意識清楚。但聯結車上的物品米酒散落一地。至於詳細車禍原因，仍待進一步調查。

國道警察也呼籲，駕駛人上路前要綑綁好車上物品，並注意車前狀況，以策安全。民眾駕駛車輛請保持適當的安全距離。