民進黨九合一選舉慘敗，內閣改組、黨內檢討聲浪不斷，前立委、立委蔡易餘父親蔡啟芳昨在臉書開炮，要蔡英文總統當太上皇「每天遊山玩水即可」，把所有政務與內閣人事，交由新主席處置。對此，民進黨立委趙天麟20日表示，蔡啟芳兒子蔡易餘是黨內的青壯生代的立委，讓蔡易餘參與檢討，「會比大前輩所提的話有意義」。

蔡啟芳昨晚在臉書開嗆，稱民進黨該檢討的沒有人敢說，「多數一些P在P的人檢討，沒有什麼高見吧！」，還點名蔡英文「就當太上皇」，每天遊山玩水即可，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席（指副總統賴清德）來處置，這樣可能2024年之大位當可一搏，蔡英文也能留點好名聲給後人品評。

對此，趙天麟上午於立法院會前受訪表示，蔡啟芳是黨內前輩，但對方不問政事已久，應好好頤養天年，讓兒子蔡易餘好好發揮，尤其蔡屬黨內青壯世代、中生代年輕一輩，「讓蔡易餘好好參與檢討，提出共同的檢討報告，會比大前輩所提的話有意義一些。」

趙天麟說，蔡啟芳現在該做的，就是如他形容的總統做法一樣，就好好地去走走、看看，把身體養好，重申「我想他兒子和我們都一樣在同個戰隊上面，我們一起討論會比較有意義。」

媒體追問，蔡啟芳稱沒人敢開檢討第一槍，趙天麟笑說，黨內已經開了好多槍，「我看大家大砲、手槍都拿出來用」，包括府院黨改造、蘇揆要不要大改組，這些都是好大的槍。他強調，民進黨內部檢討沒在客氣，蔡啟芳開這一槍值得尊重，「但沒有特別到只有他敢講其他人不敢講，我覺得言過其實。」