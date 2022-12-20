香港特首李家超今出席行政會議前表示，他將會在明日（21日）啟程到北京述職，行程為4日。他說，明白香港市民希望通關是「普遍聲音」，上京述職時會將目前香港的情況向領導人詳細報告，已在不同場合都很主動向大陸領導人、官員表明，如果能讓大陸疫情管控更有效，從而可有其他新安排，港府非常願意積極和主動配合政策及疫情管控，以達致通關。

被問到會否向北京中央爭取恢復免檢疫通關、農曆新年前會否有好消息，李家超表示，明白香港市民關心與大陸往來，盼通關是「普遍聲音」，他會如實向大陸領導人反映，相信中央亦非常了解香港實際情況，港人想繼續與大陸可達致長期交往、往來，強調自己在不同場合曾向國家領導人、廣東省及深圳市政府等表達，願意積極和主動配合內地政策、疫情管控，以達致通關。

李家超相信大陸領導人明白港人訴求，自己會如實反映香港實況，他又說，香港管控疫情措施已經放鬆9成多，只保存少部分，正因為要按風險和實況，確保醫療體系可以負荷，以及保障一老一幼，尤其是兒童接種率不算高。