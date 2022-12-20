凱基投顧發布2023年台股投資展望報告，預期台股明年劇烈震盪，前三季將延續現有熊市格局不變，但時序到第三季末至第四季初時，台股可能迎來熊市拐點，投資人應耐心等待波動低點時進場。

凱基投顧表示，在聯準會持續打擊通膨並把終端政策利率上調至限制性領域後，伴隨而來的將是經濟衰退與需求驟降的副作用。回顧過往，每當聯準會把終端政策利率拉升至限制性領域後，大約3~6個月內經濟即會步入衰退，預估美國經濟最快將於2023年第二季末陷入衰退並延續至2024年第一季，但歷史經驗也顯示，熊市谷底通常落於經濟下行週期的中後段，或經濟衰退結束前的1~2個季度，因此預估台股在明年第四季有望否極泰來。

針對明年投資布局，凱基投顧建議投資人除了增持現金或採取防禦型操作之外，亦可布局不受景氣影響的次產業，例如必需消費類股與生技類股；其次則可布局長期結構性趨勢支撐的次族群，例如雲端/資料中心、電動車、矽智財等。

凱基亞洲(KGI Asia)於香港舉辦2023年經濟展望論壇發布明年全球市場展望，內容涵蓋中國、香港、美國、新加坡及印尼等地區。凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，雖然近期投資市場氣氛好轉，但面對全球經濟減速，央行又繼續收緊貨幣政策，估計2023年資產市場仍存暗湧，投資部署不宜過於進取，分散佈局，構建攻守兼備的組合，是財富管理的重中之重。