2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。
在烏茲別克塔什干舉行的2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽，今天進行各組冠軍賽，谷筱霜開賽短短2秒，就靠著一記上段勾踢取得3比0領先，最後也順利守成，擊敗去年世錦賽金牌得主宮原美穗，如願摘金。（編輯：張雅淨）1111220
2018年亞運金牌得主谷筱霜今天在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級金牌戰，以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。
在烏茲別克塔什干舉行的2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽，今天進行各組冠軍賽，谷筱霜開賽短短2秒，就靠著一記上段勾踢取得3比0領先，最後也順利守成，擊敗去年世錦賽金牌得主宮原美穗，如願摘金。（編輯：張雅淨）1111220
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