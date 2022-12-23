2022受到俄烏戰爭與通貨膨脹、全球貨幣緊縮等因素，令世界經濟為之動搖。日媒引述財經分析師指出，明年亞洲最被看好的是印度與新加坡，印度也正在逐漸取代中國成為亞洲經濟成長的源頭，今年股市「印度上漲、大中華地區下跌」或許預示著未來的世界經濟和資金的流向。

《日本經濟新聞》在其2022年末回顧與展望的分析中指出，回顧2022年的亞洲股價指數，印度會取得壓倒性勝利。印度股市堅挺的原因是對高利率的承受力，押注長期經濟增長的買盤有可能正在持續湧入，相較於2021年底，亞股漲幅最大的是印度的SENSEX指數，上漲了5.9％，高於漲幅第2的新加坡，ST指數今年上漲了4.2％。

報導說，亞洲的增長源泉正逐漸從中國轉變為印度，摩根士丹利的股票策略分析師Ridham Desai評價印度是「人口動態、數位化、脫碳化、脫全球化等全球正在發生的破壞性趨勢中，少數獲益的國家之一」。在人均國內生産總值（GDP）增長推動下，印度將誕生基礎雄厚的經濟圈。

由於印度經濟的堅挺，印度財政狀況良好，稅收體現出印度消費和投資的良性循環。此外，「中國+1」也成為東風，美國蘋果的iPhone正加強在印度生産。印度財閥塔塔集團也在擴大投資，加快確保勞動力。

報導說，相較之下，大中華地區股價走勢明顯低迷。中國大陸的上證綜合指數與，香港恒生指數都有2位數的下跌，主要體現在防疫措施拉低經濟的效果。由於政策的不確定性和中美關係惡化等原因，此前以中國為核心的供應鏈的理想狀態日益受到質疑。從人口動態來看，中國將在近期把第一人口大國的位置讓給印度。

因此，報導認為，2022年股市的「印度上漲、大中華地區下跌」或許預示著未來的世界經濟和資金的流向。