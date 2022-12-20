尋求連任的無黨籍台南市議長郭信良，今天獲台南市商業會、台南市總工會等7大社團連署支持。郭信良認為，台南市民需要一個穩定的議會、一個有效率監督市政的議會、一個帶給人民福祉的議會，由於他用心經營市議會，市民鄉親都看在心裡，才有7大社團的連署；既然市民期待他繼續擔任議長，希望各政黨放下成見，考慮人民的感受。

連署支持郭信良連任的7大社團負責人，有台南市商業會及台南市守望相助巡守大隊理事長宋俊明、台南市總工會理事長陳水林、台南市職業工會總工會理事長黃江福、台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志、台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘等人。

郭信良說，擔任議長3年多來，以全民議長自我期許，沒有一天敢鬆懈，因此議會與市府之間議事和諧，各項議案都能順利審議。此外，議會也敞開大門，舉辦多元的親民活動，帶動台南觀光旅遊業，讓台南市政經並進，這都是民眾所樂見的。

郭信良指出，市議會幾年來在透明度及清廉度都極力自我要求，也都頗有成效。例如2020年受到公民監督國會聯盟的肯定，評比為全國地方議會透明度第一名；甚至從調查局商調人員到議會，協助把關招標流程，防制弊案。

郭信良還強調，各個政黨有各自的立場，但都要去聽人民的聲音，不能脫離民意。台南市民需要的是一個穩定的議會，一個有效率監督市政的議會，一個帶給人民福祉的議會，既然市民期待他繼續擔任議長，希望各政黨放下成見，考慮人民的感受。

對於民進黨議長參選人邱莉莉呼籲讓議會回歸市民，郭信良也回應表示，可能對方3年多來沒有好好感受市議會的改變，這對議會同仁不公平；這幾年來他除事事親力親為外，還一步一腳印服務人民，議會審查的議案數、議會功能的擴大與加強都前所未有，真正做到全民議長，讓議會成為全民的議會。