亞馬遜與歐盟反壟斷官司達成和解 23:392022/12/20 工商 顏嘉南 、綜合外電報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜與歐盟反托拉斯主管機關就對待第三方賣家的訴訟達成和解，亞馬遜不必支付罰金，但將改變平台部分不利第三方賣家的做法至多七年。依據協議，亞馬遜承諾給予第三方賣家平等的展示機會，並放棄使用賣家的非公開數據與其競爭。 接見歐洲議會 蘇揆盼強化經濟合作 歐盟控Meta線上分類廣告 違反反托拉斯法規 歐議會代表團：歐盟秉持一中政策 兩岸現狀不應被單方改變 #亞馬遜 #三方賣家 #歐盟 #達成和解 #反托拉斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》歐盟啟動開徵碳關稅的應對與反思 04:102022/12/17 財經要聞 陸駐歐盟使團團長呼籲中歐：應共同反對脫鉤斷鏈 11:322022/12/16 兩岸 跌跌不休 亞馬遜吐出疫情期間漲幅 10:142022/12/20 財經 安克生醫布局歐盟 將啟動瑞士臨床合作案爭取保險給付 22:182022/12/20 財經 歐盟和美國佳偶變怨偶 但抗俄抗中仍拉住彼此 10:522022/12/17 國際 《國際產業》亞馬遜德國發起罷工 干擾聖誕節業績 11:182022/12/19 財經 歐盟達成天然氣價格上限協議 設定每兆瓦時180歐元 03:562022/12/20 財經 再生能源條例 受惠先看這兩檔 20:002022/12/18 財經 中鋼 內銷盤價回神 04:102022/12/16 證券．權證 獲免簽待遇 科索沃同日宣布申請加入歐盟 20:352022/12/15 國際 我國積體電路與電動自行車 在歐盟進口市場市占率居冠 13:052022/12/15 財經 梅洛尼首次出席歐盟理事會 強調能源和移民議題 15:092022/12/18 國際 《國際產業》保障客戶隱私 微軟在歐盟推數據邊界 17:392022/12/15 財經 80檔境內外基金 奪ESG認證 04:102022/12/16 投資理財 《國際產業》推動俄氣上限 歐盟促共識 15:582022/12/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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