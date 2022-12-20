亞馬遜與歐盟反托拉斯主管機關就對待第三方賣家的訴訟達成和解，亞馬遜不必支付罰金，但將改變平台部分不利第三方賣家的做法至多七年。依據協議，亞馬遜承諾給予第三方賣家平等的展示機會，並放棄使用賣家的非公開數據與其競爭。