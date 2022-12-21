考量到一些歐洲買家將避開對俄羅斯鎳礦進行採購，以及鎳礦可能生產過剩等問題，俄國鎳礦巨頭公司Norilsk正在考慮在明年減產10%，集團並已將減產計畫告知客戶。

受到該新聞報導的影響，鎳的國際期貨價格在周二一度上漲近8%，周一稍晚收窄至上漲3%。鎳價今年以來已經上漲約38%。

Norilsk控制著全球鎳市場約10分之1的市占率，今年的產量目標為20.5萬至21.5萬噸。據知情人士透露，該公司已告知一些客戶，計畫降低產量。

Norilsk對該新聞報導沒有提出評論。