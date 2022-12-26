中國信通院26日公布，10月國內市場手機出貨量2,435.6萬部，較上年同期下降27.5％。其中，5G手機1,951.7萬部，年減26.6％，占同期手機出貨量的80.1％。

澎湃新聞報導，大陸國產手機依然是其手機市場的最大宗。10月份，國產品牌手機出貨量1,680.7萬部，按年下降26.3％，占同期手機出貨量的69％；上市新機型30款，按年增長20％，占同期手機上市新機型數量的90.9％。

今年前十個月，國內市場手機總體出貨量累計2.2億部，按年下降21.9％，其中，5G手機出貨量1.73億部，按年下降17.7％，占同期手機出貨量的78.4％。

今年前十個月，大陸國產品牌手機出貨量累計1.86億部，較上年同期下降24.5％，占同期手機出貨量的84.6％；上市新機型累計308款，年減10.7％，占同期手機上市新機型數量的91.1％。